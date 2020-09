ULATUSLIKUD PÕLENGUD USA LÄÄNERÄNNIKUL: surma on saanud üle 30 inimese 

Ainuüksi Oregonis on kadunud kümneid inimesi. Ühe erakorralise ametniku sõnul peaks riik valmistuma massilisteks surmajuhtumiteks.

Oregonis, Californias ja Washingtonis on juba kolm nädalat möllanud tulekahjud, mis põletasid miljoneid aakreid maad ja hävitasid tuhandeid kodusid. Kümned tuhanded inimesed on sunnitud kodust lahkuma.

Demokraatlik partei liige Joe Biden hoiatas laupäeval, et kliimamuutused kujutavad endast otsest eksistentsiaalset ohtu meie eluviisile ning süüdistas kliimaskeptik president Donald Trumpi selle reaalsuse eitamises.

President Trump peaks esmaspäeval külastama Californiat, et saada täpsem ülevaade seal toimuvast. Samas leiab Trump, et kulutulekahjud on tekkinud halva metsamajandamise tõttu.