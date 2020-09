VIHMAVARI KAASA! Tulev nädal kostitab hoovihmaga, kuid õhutemperatuur on mõnusalt soe 

Riikliku Ilmateenistuse andmetel liigub esmaspäeva (14.09) öösel üle madalrõhulohk, milles võib tekkida uus osatsüklon, põhjustades tuule suuna ja kiiruse suurt muutust. Rannikul võib puhanguid kuni 23-24 m/s olla, aga vahetult Eesti lähedusest mööduva keerise korral ei ole tuul püsivalt tugev. Tihe vihmasadu liigub üle Eesti. Päevaks eemaldub osatsüklon juba Venemaale ja selle järel tõusva õhurõhu foonil saab suurem sadu läbi ja pilvi on hõredamalt. Kiirete õhurõhu muutuste tõttu on läänekaare tuul ikka tugev kuni pärastlõunani, siis nõrgeneb. Õhutemperatuur öösel 8-13, päeval 14-17 kraadi.



Teisipäeval (15.09) sirutub lõuna poolt Eesti suunas kõrgrõhkkonna serv, samal ajal püsib Venemaa põhjaaladel elujõuline madalrõhkkond. Kahe rõhkkonna piirimail on loodevoolus saabuvas õhumassis niiskust. Kohati võib ka hoovihma tulla. Läänekaare tuul jääb päevaks rahulikuks. Õhutemperatuur öösel 10-15 kraadi, päevaks jõuab soojem õhumass ja termomeetrinäidud tõusevad 16-20 kraadini.



Kolmapäeva (16.09) öö on kõrgrõhkkonna servas sajuta ja vaikne. Õhutemperatuur langeb sisemaal 6-11kraadini, rannikul on kuni 14 kraadi. Päeval kõrgrõhkkond kaugeneb ja arenevaist pilvedest sajab mõnes kohas hoovihma. Õhtul võib sajuhooge laialdasemalt olla. Õhutemperatuur kerkib mahedas lõunakaare tuules 16-21 kraadini.



Neljapäeval (17.09) liigub madalrõhkkond edasi Venemaale ja selle serva mööda liigub üle Eesti sajuhooge. Tuul pöördub loodesse ja põhja ning paisub väga tugevaks. Madalrõhkkonna järel tungib põhjast jõuliselt sisse külm õhumass. Öine miinimum on pilvise taeva all 6-11 kraadini, päevane piirdub 8-13 kraadiga.



Reedel (18.09) tugevneb Skandinaavia kohal kõrgrõhkkond, Venemaal püsib madalrõhkkond ning nende piirimail jätkub meile põhjakaarest külma sissetung. Hooti sajab ja sadu tuleb enamasti vihmana alla. Loodetuul püsib tugevana. Õhutemperatuur on öösel 2-7 kraadi, maapinna lähedal langeb sel juhul alla kraadi, päeval 8-11 kraadi.