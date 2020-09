Juhtkiri Juhtkiri | Kaitsekulud pole kivisse raiutud ohtuleht.ee , täna, 18:31 Jaga: M

Riigieelarvekõnelused on võimuliidus saanud tüliõunaks, mida oli raske oodata: kas kaitsekulutused tuleks koomale tõmmata, nagu arvab koalitsioonikaaslaste meelehärmiks rahandusminister Martin Helme? Lubas ju Isamaa valimiste eel kergitada kaitsekulutused 2,5%ni sisemajanduse kogutoodangust, rahandusministri koduerakond EKRE trumpas nad üle lubadusega 2,6%st, ning Keskerakondki on lubanud hoida joont, et alla 2% need ei lange. Ja kas pole võimuliit rõhutanud, et kriis elatakse üle laenurahaga, mis võimaldab hoiduda avaliku sektori kärbetest?