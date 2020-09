VIDEOINTERVJUU | Vaido Neigaus: tavalise homona ei saavuta siin konnatiigis midagi 

Vaido naudib juba kolmandat aastat abielu soomlasega ja kinnitab, et pole kahelnud oma valikutes hetkegi.

"Armastan Jonit meeletult ja olen õnnelikum kui eales varem. Eestis tundsin end tihti eemaletõugatuna, üksikuna, valge varesena. Mind ei mõistetud siis, kui seda kõige enam vajasin," tunnistab mees. "Olen pidanud laskma ennast alandada, taluma nugasid seljas ja sõpru kaotanud. Olen kukkunud valusalt, püsti tõusnud, pühkinud maha pettumuse ja häbi, selja sirgu ajanud ja vapralt edasi kõndinud."

"Täna naudin elu Helsingis ja selle lähistel asuvas suvekodus veedetud aega. Meie suvekodu asub maalilise järve kaldal ning väikese jalutuskäigu kaugusel on kuuse- ja männimets. Issand, kuidas mulle meeldib seal jalutamas käia! Süda on rahulolev, jalutaksin justkui ajas tagasi. Seal meenuvad mulle lapsepõlv ja kõik see, kuidas ma tahtsin sellest kolkamülkast minema saada, et oma unistusi täide viia."

"Just selles kaunis Soome metsas tuligi mul idee kirjutada lugu "Mees metsast", mis on tagasivaade minu elule. Aegadele, kui läksin õnne otsima. Piire ületades jõudsin ikkagi sinna, kus saaksin olla omaette, hingata ja saada rahu. Kõik need riskid, mis sai ette võetud, tõid ühest küljest inimeste poolehoiu ja teisalt vihkamise. Oli neid, kes arvasid, et olen Eesti muusika häbiplekk. Kuid ma tegin asju südamega. Tean, et teen asju teisiti. Samas, pasast millest olen pidanud läbi kõndima, on mind õpetanud jääma ikkagi kindlaks iseendale ja tegema seda mida tõeliselt armastan.Ma ei kavatsegi muuta oma mina vastavalt sellele, mis on moes või mida teised soovivad."