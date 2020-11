VIDEOINTERVJUU | Vaido Neigaus: mul on jube kahju, et pidin Eestist lahkuma, aga Soomes ei näidata homopaaride peale näpuga

„Võin siin ausalt öelda, et olen homo ja abielus mehega. Mitte keegi ei tee selle peale nägusid. Ükski inimene pole sellise jutu peale silmi pööritanud,“ tõdeb Eestist Soome kolinud Vaido Neigaus (32). Sünnimaal kunagi metroseksuaalina kuulsust niitnud popartist kannab nüüd oma kaasa perekonnanime Lindström ja on sel sügisel avaldanud hingekriipiva elulooraamatu „Mees metsast“.

Vaido pidi oma lood endast välja saama, et vabana edasi elada. Soomes. Ta pole oma valikutes hetkegi kahelnud. „Armastan Jonit meeletult ja olen õnnelikum kui eales varem. Eestis tundsin end tihti eemaletõugatuna, üksikuna, valge varesena. Mind ei mõistetud siis, kui seda kõige enam vajasin,“ tunnistab mees. „Olen pidanud laskma ennast alandada, taluma nugasid seljas ja kaotanud sõpru.“

Koos kaasaga Helsingis elav Vaido veedab palju vaba aega pealinna lähistel asuvas suvekodus. „See asub maalilise järve kaldal, väikese jalutuskäigu kaugusel on kuuse- ja männimets. Issand, kuidas mulle meeldib seal jalutamas käia! Süda on rahulolev, jalutaksin justkui ajas tagasi. Seal meenuvad mulle lapsepõlv ja kõik see, kuidas ma tahtsin sellest kolkamülkast minema saada, et oma unistusi täide viia.“