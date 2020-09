RAHUTUSED VALGEVENES: Minski meeleavaldusel peeti kinni 250 inimest 

Kella 15.00 seisuga registreeriti vabariigis 17 protestikeskust. Pealinna erinevates linnaosades peeti kinni umbes 250 inimest. Kõik meeleavaldajad hoidsid käes lippe ja muid sümboleid, mis ei olnud sobivad ja solvava sisuga plakateid. Ministeerium täpsustab, et liikluspolitsei võtab kasutusele meetmed liikluse piiramiseks ja ümbersõitude korraldamiseks, kuna meeleavaldajad on Minski erinevates piirkondades sõiduteed blokeerinud.

„Politseiametnikud on keskendunud avaliku korra hoidmisele ja õigusrikkumiste mahasurumisele,“ ütles siseministeerium. „Meie riigi kodanikke ja kõiki teisi on hoiatatud, et loata säärastel massiüritustel osalemise või nende korraldamise eest kaasneb kriminaalvastutus.“