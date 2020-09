Eesti uudised HUNDIKUTSIKATE MURDMISKOOL: skalpellteravad kihvad röövisid lammaste elu, talled määgisid emade korjuste juures Marvel Riik , täna, 19:14 Jaga: M

OSAV SPETSIALIST: Ants Reitsaku sõnul pole hundid aastaid tema Tartumaa Sinikülas elavaid lambaid torkinud. Värske rünnak pakkus erinevaid emotsioone. See ehmatas ja tekitas vastikust, aga samas avaldas muljet. „Täiesti spetsialistid,“ ütleb Reitsak. Foto: Kollaaž (keskkonnaagentuur, Ants Reitsak)

„Kui sul on 100 lammast ja igal aastal kolm läheb huntidele, siis see oleks täiesti normaalne kadu. Aga kui nad hakkavad niimoodi lõhkuma, siis see ei ole enam naljakas,“ ütleb Ants Reitsak, kes kaotas üheöise hundirünnaku tõttu ligi 30 lammast. Teisedki lambakasvatajad tunnetavad valusalt, et käes on aeg, kui hundid õpetavad kutsikaid saaki murdma.