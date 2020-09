Teadlaste sõnul on lennukist koroonaviiruse saamine ebatõenäolisem, kui me arvame 

Pandeemia ajal on lennliiklust drastiliselt vähendanud piiride sulgemine, kuid ka inimeste hirm praegu lennukisse minna. Kuid teadlased on leidnud tõendeid, mis võivad selle näilise hirmu ümber lükata.

Kuigi on olnud ka juhtumed, kus haigestunud lennureisjiad nakatavad teisi, on nakkamiskordaja siiski selle juures jäänud madalaks. Ainukene seniteada juhtum, kus haige reisija lennuki pardal oma kaasreisijaid nakatas, leidis aset märtsi alguses, lennul Suurbritanniast Vietnami. Haigestusid 14 reisijat ning pardameeskonna liige.

Põhjus, miks risk lennukis viirusesse nakatuda on madal, võib tuleneda sellest, et tänapäevaste lennukite salongis vahetub õhk värske õhuga iga paari minuti tagant ning enamus lennukitel on ka filtrid, mis püüavad kinni 99% õhus lenduvatest osakestest.

Professor Arnold Barnett on üritanud välja arvutada, kui suur tõenäosus on viirusesse nakatuda lühikesel lennureisil. Ta leidis, et kasu on inimeste lennukisse hajutamisest. Näiteks lühikesel siselennul Ameerikas, kus lennukis on kolmeistmelised read ja kõik kannavad maski, on viiruse saamise tõenäosus täielikult väljamüüdud lennul üks 4300-le. Tõenäosus väheneb veelgi, kui keskmine iste lendudel tühjaks jäetakse.

Professori sõnul on võimalik lennukist viirus saada juhul, kui pardal on nakkav koroonahaige, kes istub teile lähedal ning kelle mask ei suuda viirust kinni pidada. Statistiliselt on suurem võimalus lennukist viirus üles korjata koridoriäärsel istmel istudes kui akna all, kuna nii puututakse lihtsalt rohkem inimestega kokku.