VIDEO | NATO suurimal rahvusvahelisel õppusel lasti esmakordselt ülimoodsast „katjušast“ 

Eelmisel nädalal tuvastati ühel õppusele tulnud ameerika sõduril koroonaviirus. Heremi sõnul ei ole see kaitseväe toimimist väga mõjutanud ning kinni hoitakse tavalistest reeglitest, ehk distantsihoidmisest ja maskikandmisest. Heremi sõnul suurt ohtu üks nakatanu ei kujuta. “Meditsiini hinnangul see, mis me teeme, ei ole ohtlik. Seda enam, et enamus selle üksuse inimestest on meist väga kaugel, kümnetes või sadades meetrites. Ma arvan, et see meile praegu otsest ohtu ei kujuta,” ütles ta.