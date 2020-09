Venemaal toimuvad kohalikud valimised panevad proovile Kremli partei võimu 

20. augustil Venemaal haigestunud Navalnõi ravitakse nüüd Saksamaal. Eelmisel nädalal ütlesid Berliini Charité haigla arstid, et Navalnõi on esile kutsutud koomast väljas ning tema seisund paraneb.

Navalnõi on toetanud Ühtse Venemaa peamisi opponente ning tema meeskond on kutsunud venelasi üles taktikaliselt hääletama, et suunata tuge kandidaatidele, kes suudavad kõige tõenäolisemalt võimuparteid võita. Tema tiim usub, et see kampaania võib-olla Navalnõi mürgitamise põhjuseks.