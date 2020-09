Põhja-Carolina peaprokurör noomib president Trumpi säutsu valimistel hääletamise kohta 

Stein tuletas Twitteris kõigile inimestele meelde, et nad ei saa kaks korda valimistel hääletada, kuna see on ebaseaduslik.

Twitter lisas laupäeva hommikul Trumpi säutsu kohale teate: „See säuts rikkus Twitteri reegleid kodaniku- ja valimiste aususe kohta.“

Trump säutsus: „Põhja-Carolina: veenduge, et teie hääletussedel läheks arvesse, kirjutage alla ja saatke see varakult. Kui valimised avanevad, minge oma valimiskohta ja vaadake, kas see on läks arvesse. Kui ei, siis hääletage! Teie allkirjastatud hääletussedelit ei arvestata, kuna teie hääl on juba postitatud. Ärge laske neil teie häält ebaseaduslikult ära võtta!“