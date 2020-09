Lasnamäel kadunud 52 aastane Kalmer leiti üles 

Täna pärastlõunal sai häirekeskus teate, et Lasnamäel lahkus oma kodust 52aastane mees. Seniajani ei ole ta koju naasnud. Oma mobiiltelefoni jättis mees koju.

Kalmeril on hall habe ning ta on ligikaudu 180 cm pikk. Praegu teadaolevalt võib mehel seljas olla sinine triiksärk ja must nahktagi, jalas sinised teksad ning käes Bauhausi kilekott.