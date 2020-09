Inglismaal Birminghamis ei tohi koroonaviiruse leviku tõttu enam üksteisel külas käia 

Birminghami rahvatervise direktor dr Justin Varney ütles, et linn seisab silmitsi paljude probleemidega, mille on põhjustanud inimesed, kes kohtuvad kodudes ja unustavad sealjuures hoida sotsiaalset distantsi. Näiteks on küllaltki sagedane, et kellelegi külla minnes kallistatakse või käteldakse.