MEELEHEITLIK SAMM: naine saagis kindlustuspettuse jaoks maha oma käe 

Pealinna Ljubljana kohus leidis, et 22aastane Julija Adlesic oli enne vigastust sõlminud viis kindlustuspoliisi. Naine väitis, et õnnetus käega juhtus oksi lõigates, vahendab BBC.

Adlesic kasvatses kindlustuse väljamaksetena kätte saada üle miljoni euro. Nüüd ootab teda aga hoopis kaks aastat vangistust, samal ajal kui tema poiss-sõbrale on määratud kolmeaastane karistus.

Kohus leidis, et naine ja ta poiss-sõber olid maha lõigatud käe tahtlikult maha jätnud, et arstid ei saaks seda tagasi õmmelda ja puue oleks püsiv. Kuid arstid said käe siiski õigeks ajaks tagasi õmmeldud.