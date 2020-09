Trumpi rahvaloenduse-idee kukutati läbi 

Neid arvatakse riigis olevat vähemalt miljon. Ettepaneku mõte oli vähendada seeläbi California, Texase ja New Jersey esindajate arvu USA kongressis. Nende osariikide elanike hulgas on rohkelt illegaale.

Praegu määrab esindajatekoja valimise korra 1790. aastast pärit seadus, mis käsib arvestada kõiki elanikke peale orjade ja indiaanlaste, kes ei tasu makse. 1866. aastal muudeti seadust nii, et orjadki said kodanikuõigused, indiaanlasteni jõudis see otsus 1924. aastal.