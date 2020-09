Maailm MAASTIKUPÕLENGUD MÖLLAVAD: Oregonis viidi leekide teelt ära kümnendik elanikkonnast Tõnis Erilaid , täna, 21:31 Jaga: M

PÄÄSTA POLE SUURT MIDAGI: Tuletõrjuja summutab viimast leeki põlengul Oregoni osariigis Mill Citys. Foto: AFP/Scanpix

Oregoni osariigis möllavad maastikutulekahjud on hävitanud tuhandeid ruutkilomeetreid metsi ja võimud nentisid, et tegu on enneolematu katastroofiga. Leekide teelt tuli evakueerida üle 500 000 inimese, osaliselt tühjendati ka Oregoni suurima linna Portlandi agulid. Sadakond põlengut lõõmab endiselt 1500kilomeetrisel ribal USA läänerannikul, näiteks Californias ja Washingtoni osariigis. Tules on hukkunud vähemalt 15 inimest ning kolmes enim kahjustatud osariigis on terveid linnu maha põlenud.