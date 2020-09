Eesti uudised Ökoloogilist jalajälge lihtsalt puude istutamisega ei kustuta Toimetas Rainer Kerge , täna, 19:21 Jaga: M

GALERII

ANDKE ÕHKU! „Suures plaanis on umbes 80 protsenti auto kasutamisest sündivast keskkonnakahjust tehtud ära enne seda, kui masin tehase väravast välja veereb,“ selgitab ökoloog Mihkel Kangur. Kui võtit keerata, algab otsene õhusaastamine – kütus põleb ja gaasid, CO2 nende seas, lenduvad atmosfääri. Foto: Teet Malsroos

„Puude istutamine on meeldiv tegevus – füüsiliselt mitte väga raske, aga ikkagi värskes õhus liigutamine. Süsinikuringluse tasakaalustajana on sel aga mõte vaid siis, kui istutatud puudel lastakse kasvada metsaks. See võtab meie laiuskraadil aega paarsada aastat,“ õpetab Mihkel Kangur, ökoloog, Tallinna ülikooli jätkusuutliku arengu dotsent. Õhtulehe palvel peab ta miniloengu teemal, mitu puud peaks istutama autojuht, et oma aastane süsihappegaasireostus tasa teenida, ning mis juhul neist puudest ka tõepoolest süsiniku sidujatena kasu on.