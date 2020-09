Amazonase pärismaalased tapsid oma kaitsja 

BBC Newsi teatel suri 56aastane Rieli Franciscato (pildil) sel kolmapäeval Loode-Brasiilias Rondônias. Ekspert oli saabunud valitsuse programmi Funai raames vaatlema üksikut Cautario jõe hõimu. Ent kui Franciscato ja tema meeskond hõimule lähenesid, avati nende pihta noolevalang. Franciscato üritas küll auto taha varjuda, kuid sai noole rindu. See tabas teda südame kohale. „Ta karjatas, tõmbas noole välja, jooksis 50 meetrit ja varises elutult kokku,“ kirjeldas eksperdi saatjaskonda turvanud politseinik.

Franciscato enese kaasabil rajatud Kaninde hõimude ja keskkonnakaitse ühing nentis, et hõim ei suutnud kuidagi vahet teha, kas neile läheneb välismaailmast sõber või vaenlane. Samas regioonis tegutsev fotoreporter Gabriel Uchida, kes juhtunut samuti pealt nägi, kinnitas, et muidu on Cautario jõe hõim rahumeelne. „Kuid sedapuhku oli seal ainult viis relvastatud meest – sõjasalk.“