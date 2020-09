NASA otsib Kuul kaevandamiseks erafirmasid 

Põhja-Ameerika kosmoseagentuur pakub 50–500grammiste näidiste eest 15 000 – 25 000 dollarit. NASA esindaja Jim Bridenstine teatas teisipäeval, et kuukaevurite värbamine on osa arenguplaanist, mille eesmärk on aidata tulevikus astronautidel nii Kuul kui mujal end maapinnast ise ära elatada. NASA on mõista andnud, et näiteks tuleviku Marsi-missioonidel tuleb kasutada Marsil kaevandatud ressursse. „Kasutame seda, mida Kuul ja selle ümbrusest teada saame, et astuda järgmine suur samm – astronautide saatmine Marsile.“