Juhtkiri | Nõiajaht koroonale 

Kes on aga juhtunud täpselt niimoodi kaasinimeste juuresolekul toimima, on ilmselt kogenud kõõriti vaatavaid pilke või veelgi hullem – saanud sotsiaalmeedia kogukonnagrupis lugeda enda kohta postitust, et selle poe müüja köhib kahtlaselt või et kellegi laps on tulnud tilkuva ninaga lasteaeda. Teisalt ongi terviseamet rõhutanud, et ka väiksemate külmetushaigusele viitavate sümptomitega tuleks igal juhul koju jääda.

Paraku jäi inimesi haigeks ka enne koroonaviiruse levikut (ja jääb pärastki) ning mõnel juhul on tegemist krooniliste hädadega: allergiku nina võib ärritada tolm, mis levib aasta ringi, mõni pikaajaline suitsetaja kannatab iseloomuliku köha all, ja kolmanda hädad tulenevad aastaringsest kehvast suusailmast. Kui allergikust laps ei pea seetõttu jääma veel aastatepikkusele koduõppele, kui tal on ette näidata eriarsti tõend ja klassikaaslasedki näitavad üles mõistmist, siis kuidas reageerime, kui need lapsed ja täiskasvanud on meie kõrval bussis, kassajärjekorras või jah, tõesti ka peol? Kas hoiame igaks juhuks distantsi või puurime teda lisaks halvakspaneva pilguga?