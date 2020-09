FOTO | Hapud näod: presidendi arusaamad ei ühti rahandusministriga 

„Ei ole ilmselt saladus, et paljudes väärtusküsimustes nagu inimeste võrdne kohtlemine, poliitiliste eesmärkide ja iga üksiku inimese vabaduste ja õiguste suhe, ajakirjanduse roll demokraatia nurgakivina või mõni muu teema, on meie vaated erinevad,“ kirjutas president Kaljulaid pärast kohtumist Facebookis.

Kõnekas on ka kohtumisejärgne pilt, kus riigijuht ja rahandusminister teevad vähe selleks, et eitada oma külma läbisaamist. „Aga olen alati olnud seda meelt, et oluline on omavahel suhelda,“ lisas president.