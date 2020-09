Lugejakiri | Lapsed küsivad: ,,Emme, kuhu meie õpetaja kadus?”  

Kuidagi jäi aga märkamata, et eelmisel aastal võeti juurde uus solfedžo õpetaja, kuigi neid oli samas koolis juba niigi kolm tükki ees ootamas. Ühelgi pole täiskoormust. Kõik töötavad siiani edasi. Ehk siis kui koondamise põhjuseks tuua, et sama tööd tegevatest inimestest osad tuleb lahti lasta, siis see on lihtsalt vale.

Uued ruumid muusikaõppeks ei sobigi

Lapsevanemad said koondamisest teada suure ringiga ja üldse mitte esimestena. See nagu ei puudutakski meid. Kohe hakkasime uurima, kuidas saaks õpetaja töölepingu taastada. Hoolekogugi tegi ettepaneku, et õpetajaga uuesti tööleping sõlmida. Valla poolt tuli erinevate inimeste poolt kindel sõnum – koolis teeb otsuseid direktor, sest tema teab ja arvestab olukorraga kõige paremini. Põhja-Pärnumaa valla vallavanem küll ütles volikogu koosolekul, et tema küll ei usu, et ükski direktor oleks nii loll, et hakkaks õpetajaid koondama. Vähemalt üks õpetaja aga siiski koondati...

Direktor on mitmetes eravestlustes tunnistanud, et koondatud klaveriõpetajale sai saatuslikuks, et ta julges arvamust avaldada. Valla esindajad ja direktor soovisid muusikakooli kolida põhikooliga samadesse ruumidesse. Tehtud plaanid ei kannatanud mingit kriitikat. Abivallavanema sõnul oli akustikult hinnangu tellimine liiga kallis. Lapsevanemad ja õpetajad maksid seepeale akustiku hinnangu ise kinni. Akustik kinnitas arvamust – esitatud plaanide järgi ehitatavad ruumid muusikaõppeks ei sobi. Seejärel ei soovinud direktor Kohjus ja valla esindajad sellest midagi kuulda, sest see oli n-ö kinnimakstud akustiku arvamus.

1. septembril võtsidki õpetajad uutes muusikakooli ruumides õpilasi vastu nii, et ehitustööd olid tehtud... kuid muusika õpetamiseks ruumid ei sobinud nii kaja kui ka heli läbilaskvuse tõttu. Lapsevanemad, õpetajad ja hoolekogu liikmed, kes julgesid aga küsida, millal tuleb akustik ja millal ruumid korda tehakse, on tüütud ja segavad päris tööd. Õpetajatele olla korduvalt välja öeldud, et kui ruumid ei meeldi, otsigu endale teine töökoht. Näidispoomine klaveriõpetaja näol on tehtud. Ja lahkumisele järgmised õpetajad mõtlevadki...

Nii algaski uus õppeaasta Pärnu-Jaagupi muusikakoolis lahkuvate õpilaste, lahkumismõtetega õpetajate ning... ilusti värvitud uute ruumidega, mille muusikaõppeks sobivust millalgi äkki tullakse ka kontrollima.

Valikuvõimalused on maal niigi piiratud