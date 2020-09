ÕL GALERII | Jalgratturid Tallinna ohtlikust liiklusest: „Me ei ole tomatid, mida liikluses laiaks litsuda!“ 

Meeleavaldusega oli oodatud liituma kõiki neid, kes tahavad, et Tallinnas saaks jalgrattaga turvaliselt ja mugavalt liigelda. Sotsiaaldemokraatide hinnangul on esmaspäevases „Laseri“ saates nähtud kõrge linnaametniku Talvo Rüütelmaa naeruvääristav suhtumine jalgratturite turvalisusesse veel üks näide pealinna suhtumisest jalgrattaga liiklemisse. Suhtumise muutmiseks tuleb mõistagi teha muutusi ka transpordiameti juhtimises.



Sotsid usuvad, et rohkem rattureid tuleb liiklusesse siis, kui selleks on olemas korralikult tähistatud ja turvalised rattateed. Selleks on aga ellu viia Tallinna rattastrateegia, ehk tuleb rajada eraldatud ja ohutud rajad ratastega liiklemiseks.