Eesti uudised GRAAFIK | KOROONA TEINE TULEMINE: kevadel välja hõigatud piirangute kehtestamise aeg läheneb ähvardava kiirusega Priit Pärnapuu , täna, 16:30

Reisijad Tallinna-Helsingi laeval 14. mail. Üle pika aja lubati eestlastel Soome sõita. Sellel nädalal Soome oma sadamaid veel Eesti reisijatele kinni ei pannud. Ent karta võib, et lähema nädalaga lisandub nakatunuid sedavõrd palju, et taaskord tuleb diplomaatidel paluda põhjanaabritelt Eestile erandit. Foto: Robin Roots

Kuidas erineb kevadine koroonalevik Eestis viiruse praegusest tulekust? See, et kevadel oli samaks ajaks – viiruselaine 51. päevaks – 2,4 korda rohkem inimesi andnud positiivse testi kui nüüd, pakub vähe lohutust. Kui kevadel oli selleks ajaks koroona selgroog murtud, siis nüüd alles jõuame tasemeteni, kus valitsus on lubanud piirangud kehtestada. Täpsemalt vaata võrdlust kevadega graafikult!