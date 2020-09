Nädala tipud | Laenuga elab lahedalt ära 

Soome ja Leeduga kokkuleppele jõudmine, et kuni nakatumiskordaja püsib alla 25, siis isolatsioonireegleid neist riikidest saabujatele ei rakendata, on kahtlemata töövõit eriti Eestile, kus kordaja on kõrgeim. Kauaks vabalt reisimise rõõmu aga jagub, kui kordaja on juba praegu 21,75? Ja miks me pole varmad välja töötama ühiseid viirusetõkestamise reegleid kokkuleppest kõrvalejäänud Lätiga, mille strateegia edukusest kõneleb ühekohaline nakatumiskordaja?