Tiina Tuum | Tervisi Viimsepäeva Katedraalist ehk Kolde ääres istun mina 

Lisaks Nõmme Kalju kolle, Viru kaevandus.. Tundub, nagu oleks tegu uute Eesti meistrivõistlustega, kus kummaliste sponsorinimedega võistkonnad on asunud mängu elu ja surma... või noh, praegusel juhul elu ja tervise peale.

Jääb vaid üle kujutleda koroonadetektiivide kõnesid: „Vabandage, kas teie olite Viimsepäeva Katedraali peol? Teil tuleb jääda eneseisolatsiooni.“ Kui enne oli oht, et iga su pidune lollus võib jätta mõne digitaalse jälje kellegi telefoni mälukaardile, siis nüüd piisab ohtlikuks lolluseks juba pelgalt kodust välja minekust.

Milline pauk noortele! Kui nagunii on suhted vastassugupoolega virtuaalseks muutunud ja hea, kui keegi üldse veel märkab suudelda või – oh õõva! – seksini jõuda, siis milline saab olema tagajärg rahvastiku taastootmisele?

Arvuti kui rasestumisvastase vahendi mõju on ammu teada ja tunda, aga mis saab, kui iga live-suhte, peo ja kohtumisega võib kaasneda batsill? Ja see pole enam see koll, millega juba teismeeast peale hirmutati ja mille saab seksides – alates klamüüdiast ja lõpetades HIViga –, vaid selle saab lihtsalt... õhust.

Andke nimed ja aadressid!

Ilmselt peaks iga peolaua taha istudes olema valmis selleks, et oled võtnud sisse koha mõnes eriti karmis reality-show's, kus osalemine võib lõppeda letaalselt. Esialgu küll ei mängita täispanustele ehk et eluohtlikke haigestumisi on nakkuskordajaga ja kevadega võrreldes vähe, aga adrenaliinipumba paneb see korralikult tööle ikkagi. Lisaks paneb see proovile ka kodanikujulguse ja inimarmastuse.

See, mis mulle rahu ei anna, on need koroonadetektiivid ja tublid kodanikud, kes peavad oma võimalikest kontaktidest teada andma. Kas pole see taas tänuväärne samm tagasi koputamise-kultuuri suunas? Olgu muidu GDPR ja inimõigused missugused, aga elu ja tervise ees kaob meil igasugune õigus privaatsusele?