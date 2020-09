Jaanus Järs | Kuidas teha Eestist uus Šveits 

Minulgi on toppama jäänud plaan paremate hulka jõuda. Valdur Mikita pakutud tõelise eestlase omadustest on mul ainult osa – kukeseeni korjan, aga metsaomanik ei ole, murdekeelt ei räägi ning kuur pole nii mädanenud, kui vaja. Kas minu plaan B võiks olla partei suunaga ühine? Jätaks need laulva revolutsiooni veidrused sinnapaika ja pöörduks tagasi aegadesse, kus mehed olid mehed ja naised olid naised! Võiks isegi mingi kavandi teha. Pliiats kätte ja kiiresti midagi paberile!

Nii! Uus Algus! Šveitsile panid aluse kolm metsakantonit: Uri, Schwyz ja Unterwalden. Meil võiks need olla VVV: Võru, Valga ja Valmiera. Tellil on eri kantonites erinevad eesnimed: Wilhelm, Guillaume, Giulielmo ja Guglielm. Uue Šveitsi riigikeeled võiks olla eesti, läti, võru ja liivi keel. Šokolaadi Kalev juba teeb, laiendame! Mäed kindlasti sisse! Naabruses on mul Sääsküla ja Laiuse voored, need võiks natuke kõrgemaks lükata ja siis rippraudtee teha. Ära unusta aukudega juustu! Kus on lähim talu, kuhu vabatahtlikuna lüpsjaks minna, kui ukrainlased enam ei tule? Aga tulevad ikka, kui korralikult laenu võtta! Tulevad isegi nende poolakate lapselapselapsed, kes enne sõda siin tööl käisid. Tuleb isegi see tõmmu tänavapühkija, keda ma nägin Genfis, ning sillutiseladujad Balkanilt, keda silmasin Zürichi vanalinnas. Tulevad, seisavad sabas, sest tahavad näha, kuidas muinasjutt tõeks saab. Lõpuks ühinevad meiega isegi Tallinn ja Riia ning kolivad ümber suured kontorid, nagu ÜRO, Rahvusvaheline Olümpiakomitee ja muud sellised.