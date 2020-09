LIHTSAIM AREST: narkokuller põrutas metamfetamiinist pungil kaubikuga vastu politseiautosid 

Tänaval oleks olnud avastatud narkootikumi väärtuseks enam kui 145 miljonit Austraalia dollarit [89 miljonit eurot]. „Sellel 26aastasel mehel oli kindlasti väga halb päev. Politseisõidukite rammimine sellise koguse narkootikumidega pardal, on ennekuulmatu,“ sõnas uurija Glyn Baker pärast uimastite arestimist. Ta lisas, et see oli üks lihtsamaid narkoareste, mille osariigi politsei on pidanud kunagi tegema.