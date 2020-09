Eesti mehe allakäik: vanaisa oli noorena lapselapsest tugevam! 

Väitel, et vanasti olid mehed rauast ja laevad puust, on tõepõhi all. Kui võtta kasvõi ENSV 1970. aastate tõstmise tippmargid ja võrrelda neid eelmise aasta parimatega, selgub, et kergekeskkaalu mullune absoluutne tipp oleks 1970. aastatel jõudnud alles 17. kohale, aga keskkaalu parim isegi mitte esikolmekümnesse.