USA tsiklifestivalil võis teadlaste hinnangul koroonaviirusega nakatuda veerand miljonit inimest 

7.-16. augustini toimunud 80. Sturgise Mootorrattafestival on iga-aastane üritus, kus osaleb sadu tuhandeid inimesi. Festivalil toimuvad kümned kontserdid, võidusõidud ja näitused. Sel korral saabus umbes 7000 elanikuga Sturgise linna üle 460 000 inimese.

Analüüsides mitmeid erinevaid mudeleid (näiteks anonüümsete mobiiliandmete abil inimeste liikumisi ürituse ajal), leidsid mitmete USA ülikoolide teadlased, et „halvimate stsenaariumite“ ja nakkuse „superlevimise“ võimalus on üsna suur. Tsiklifestivalile saabus palju inimesi erinevatest maakondadest, mis teeb viiruse potentsiaalse leviku veelgi hirmuäratavamaks. Ekspertide hinnangul on võib olla lausa 250 000 osalejat koroonaviirusega nakatunud.