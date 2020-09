Eesti uudised AHISTAMISE OHVRID SÜÜDISTAVAD ENNAST: „Ma olin küll laps, aga äkki ma ikkagi ise ahvatlesin teda?“ Johanna-Kadri Kuusk , täna, 08:00 Jaga: M

SULETUD USTE TAGA: Lapse seksuaalne väärkohtlemine toimub enamasti tema koduseinte vahel. Foto: Vida Press

„Asjad, mida meil väikeste lastega tehakse on jubedad. Laps ei ole selles kunagi süüdi, aga ohver tunneb isegi täiskasvanuna juhtunu pärast süüd ja häbi,“ ütles lapsena väärkoheldud täiskasvanute tugigruppi juhtiv seksuoloog Rita Holm. Tema sõnul ei ole võimalik juhtunut kunagi mälust kustutada, kuid sellega on võimalik teha rahu, nii et süütunne ja häbi enam ei koormaks.