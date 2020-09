Mart Helme rändepoliitikast: Eesti inimene ei tohi oma tööst ilma jääda, sest odav Ukraina tööline on juba ees  

„Probleemiks on varem esindamata ja õpirände tulemusel suurenevad rahvuste kogukonnad Eestis, kellel on meist oluliselt erinev ajalooline, kultuuriline ja religioosne taust. Oma maa konfliktid tuuakse asukohariiki kaasa. Kui emamaal on vastastikune sallimatus, siis võib see ka meile üle tulla. Üsna tugev surve on islami pühamute püstitamiseks Eestisse. Need saavad ka radikaalse islami konsentratsioonikohtadeks, kus kavandadatkse ühsikonnaliikmeid ohustavaid meetmeid. Me räägime siin konkreetsest füüsilisest ohust,“ selgitas Helme. Ta lisas, et Eesti on juba praegu tohutult suure demograafilise surve all ega suuda kogu maailma valu ja kannatust kanda. „Suurte arvude seadused on nende numbrite taga ja kui me ei hoia neid numbreid mõistlikkuse piirides, siis me jääme ühel hetkel selle laviini alla,“ lisas ta.