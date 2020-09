KAHTLANE KÄIK? Venemaa soovib saata oma eksperdid Saksamaale Navalnõi juhtumit uurima 

Venemaa siseministeeriumi teate kohaselt tegi Tomski transpordipolitsei kindlaks Navalnõi haigestumisele eelnenud sündmuste täpse ajakava. Seal on kirjas, et opositsionäär viibis hotellis, restoranis, korteris ja kohvikus. Ta oli väidetavalt joonud veini ja alkoholi sisaldavat kokteili. Navalnõi terviseprobleemidele järgnenud päevadel eitas mehe pressiesindaja aga kindlalt väidet, et opositsioonipoliitik oleks mürgitamispäeval alkoholi tarbinud.