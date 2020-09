Maailm Mammutite hiidsurnuaed peitub tulevase lennujaama all Tõnis Erilaid , täna, 09:05 Jaga: M

PKOROONAVIIRUS EI SEGA: Väljakaevajatel on kaitsemaskid peas, kui nad sentimeeter sentimeetri haaval kogu hiiglasliku lennujaamaala läbi uurivad. Foto: AFP/Scanpix

Mehhiko pealinna uue Santa Lucia lennujaama ehitusmaalt on arheoloogid leidnud juba paarisaja mammuti luukered. Väljakaevamised jätkuvad. „Siin oli muinasajal järv, kus loomad janu kustutamas käisid ja paljud neist jäid talvel ilmselt põhjamutta kinni ning nälgisid surnuks,“ rääkis uudisteagentuuridele arheoloog Araceli Yanez. Ta kinnitab, et mammutiluud on erakordselt hästi säilinud.