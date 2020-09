USA lääneosas möllavad maastikupõlengud laastavad linnu ja muudavad taeva põrgulikult oranžiks 

Põhja-Californias levima hakanud kõige laiaulatuslikumat põlengut hinnatakse osariigi ajaloo suurimaks maastikutulekahjuks. See on levinud ligi poolel miljonil aakril ja vaid veerand sellest on suudetud seni kustutada. Põleng puhkes 17. augustil äikesetormi käigus. California maastikutulekahjude suits muutis sealse taeva kurjakuulutavalt oranžiks. Kogu osariigis on kinnitatud vähemalt kümme surmajuhtumit.

Oregonis jäid mitmed linnad leekide teele. Foto: AFP/Scanpix

Ka Oregonis möllavad ebatavaliselt kuumade ja kuivade tuulte toel kümned suured tulekahjud. Nende tõttu on pidanud evakueerima juba üle poole miljoni inimese – see on enam kui 10% osariigi 4,2 miljoni inimese suurusest elanikkonnast. Oregoni kuberner Kate Brown ütles, et hukkunute täpne arv pole teada, ent põlengutega seoses on kinnitatud vähemalt neli surmajuhtumit. Ta nentis, et pole kunagi osariigis nii piiramatut tulekahju näinud. Ühe suureks paisunud põlenguga seoses kahtlustavad ametivõimud tahtlikku süütamist.