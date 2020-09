Hooldekodude töötajad ja külastajad peavad hakkama kandma kaitsemaske 

„Oleme Eestis praegu epidemioloogilises olukorras, kus koroonaviirus levib eelkõige nooremate inimeste hulgas ja väga raskeid tagajärgi sellel viimasel ajal õnneks pole olnud. Samas peame me tegema endast kõik, et kaitsta COVID-19 eest meie kõige haavatavamat elanikkonda – vanureid, kelle elukeskkonna ja turvalisuse eest hoolitsevad teised inimesed,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Samas kutsun kõiki inimesi üles vastutustundlikule käitumisele, et hoida kõiki meie riskirühmade inimesi. Mitte ainult vanemaealisi, vaid ka kroonilisi haigeid. Hoolime üksteisest ja ärme anna viirusele laastamiseks uut võimalust.“