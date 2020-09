Distantsõppe suurim probleem on vähikäik suhtlemises 

Lapsevanemad on mures, et koju saadetud lapse või ka distantsõppel lapse õppeedukus langeb. Koolijuhid tõdevad kevadisele kogemusele tuginedes, et mõne õpilase teadmised reaalainetes jäid vaid arvutis õppides tõesti ehk nõrgemaks, kui klassiruumis teadmisi omandades, kuid ka täielikult distantsõppele jäämist karta pole vaja.

Lukk ütleb, et distantsõppe iseärasus on see, et pedagoogid peavad keskenduma sellele, et ainekavas ette nähtud baasteadmised saaksid edasi antud. Nii-öelda kannatajaks on pigem õppetöös edukamad õpilased, kellega eraldi tegelemiseks pedagoogidel aega napib.

„Küll kaotas suhtlemise pool. Tajusin koolijuhina ka seda, et õpetajad jäid üksi. Kindlasti vajame meiegi omavahelist suhtlemist, et stress ja pinged ei kuhjuks,“ räägib ta.

Lukk lisab, et kevadine distantsõpe silmanähtavat kukkumist teadmiste omandamises ei toonud.

Kaotavad reaalained

Merike Kaste ütleb, et pigem oli kevadise distantsõppe murekoht see, et kõigil õpilastel ja õpetajatel oleksid kvaliteetsed tehnilised õppevahendid. Ta lisab, et mitmel puhul oli probleemiks, et õpilaste kodused internetimahud ei pidanud vastu.

Kaste sõnul humanitaar- ja sotsiaalainetes distantsõppes tagasilangust ei olnud, küll aga osal õpilastel matemaatikas ja füüsikas ning vähemal määral keemias. Petersoni gümnaasiumis on hetkel nõnda, et neljal päeval nädalas on kontaktõpe ning reedel ollakse distantsõppel. Kaste ütleb, et ka üks päev distantsõpet vähendab nakatumise riski ning vaja on ka päeva, mil koolihoonet saab väga põhjalikult desinfitseerida.