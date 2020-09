LAEVAHUKK VÕINUKS MÄRGA HAUDA VIIA TÕNIS MÄGI JA TERVE MUUSIK SEIFI: „See oli puhas vedamine. Õnnelike juhuste kokkusattumine.“ 

„Kui me 31. augusti hommikul lennujaama jõudsime, saime teada, et meie lend on edasi lükatud määramata ajaks,“ meenutab ansambli trummar Jaak Ahelik. „Otsustasime minna minu juurde Rävala puiestee staapi. Lennujaama jäi fila (Eesti Filharmoonia – toim) inimene, kes pidi meile teada andma, millal lend väljub.“