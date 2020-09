Juhtkiri Juhtkiri | Koolielu raputatakse ilma koroonatagi? ohtuleht.ee , täna, 18:47 Jaga: M

Kui kevadise viiruselaine ajal oli Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart üks valjuhäälsemaid rangemate piirangute eestkõnelejaid, siis pole sugugi üllatav, et Tallinna nakatumiskordaja tõusmine üle 30 – mis on Eesti üks kõrgemaid näitajaid – on kaasa toonud linnavalitsuse jõulise reaktsiooni. Kolmapäeval otsustati, et käiku läheb nn kollane pandeemiastsenaarium, mis linnaasutuste kõrval mõjutab tugevalt ka pealinna haridusasutuste igapäevast tööd.