AASTAS MILJON EUROT: küberkurjategijad riisuvad Eesti ettevõtteid Kristjan Väli , täna, 18:28

Cybexer Technologies vanemanalüütiku Hans Lõugase sõnul teevad inimesed kõige rohkem küberturvalisusega seotud vigu reede õhtul ja näiteks puhkusel olles – esimesel juhul on töönädal inimese ära väsitanud, mistõttu kaob valvsus, reisil olles on aga tihtipeale meeletult kiire, mistõttu on vead kerged juhtuma. Foto: Erki Pärnaku

Riigi infosüsteemide ameti andmetel kaotavad Eesti ettevõtted küberkurjategijatele aastas enam kui miljon eurot. „Kurikael selgitab välja, kas konkreetse ettevõtte infosüsteemi on võimalik kerge vaevaga siseneda, ja seejärel hakkab lumepall kasvama,“ ütleb RIA küberintsidentide käsitlemise osakonna juht Tõnu Tammer.