„Teneti“ mõju: pooled linnahalli ekskursioonidest välja müüdud 

„Kasutasime ära inimeste hetkehuvi ja ka võimalust ekskursioone korraldada, sest linnahall on seoses filmiga korda tehtud,“ ütles MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus juht Raul Järg.

Ühele ekskursioonile on 25 kohta ja pileti hind on 12 eurot, alaealistele ja õpilastele on hind 8 eurot.