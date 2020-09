Haridusministeerium võtab ühendust kõigi üldhariduskoolidega 

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Foto: Martin Ahven

Haridus- ja Teadusministeerium võtab alates homsest ühekaupa ühendust kõigi üldhariduskoolidega, et küsida, kuidas igas Eestimaa nurgas on haridusasutustel kooliaasta algus sujunud, milliseid abinõusid on kasutusele võetud, kas ja milliseid muresid on tekkinud ning vajadusel teeb kõik endast oleneva lahenduste leidmiseks. Minister Mailis Reps rõhutas vastutustundliku suhtumise tähtsust koroonaviiruse leviku tõkestamisse, kuid tõdes, et samas tuleks vältida ka ülereageerimist.