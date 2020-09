Riik pani koroonaäpile Saaremaa kosmeetikabrändi nime  

Kuuldes mõni aeg tagasi, et nutiaplikatsioon hakkab sama nime kandma, võttis kosmeetikafirma HOIA juht Triinu Karolin ühendust sotsiaalministeeriumiga, kes rakenduse taga, kirjutab Saarte Hääl. "Ministeeriumist öeldi, et nad nägid küll, et selline kaubamärk on olemas, kuid nad otsustasid, et see võiks mulle hoopis kasuks tulla, kui neil on sama nimi," kõneles kosmeetikatootja. "Eelnevalt nad minuga sellest ei rääkinud, lihtsalt tegid ära ja nüüd on "Oih!".