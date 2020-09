Soome võib leevendada reisipiirangut – see tõstetaks 25 haigusjuhtumini 100 000 elaniku kohta 

Väljaande Helsingin Sanomat teatel jõudis Soome valitsus reisipiirangute lihtsustamises kokkuleppele juba kolmapäeva õhtul toimunud koosolekul, ent uus kord kinnitatakse tõenäoliselt neljapäeval jätkuval istungil. Seega on veel võimalik, et eelnevalt kokkulepitud piirmääras tehakse muudatusi.

Valitsusläbirääkimiste ajal tekkis kahtlus, et lubatud piirarvu kergitamine suurendab koroonaviirusega nakkusohtu. Euroopas on aga iga päevaga vähem riike, kus nakkuskordaja jääb alla 25. Eestis on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta 20,69.

Teadaolevalt leevendatakse piirangut osalt Euroopa Liidu soovituse tõttu hoida piirid avatud riikidele, kus on 100 000 elaniku kohta 25-50 juhtumit. Euroopas on vaid üksikud riigid, kus on haigestumismäär madalam kui 8/100 000. Nende seas pole enam ka Soome ise, kus see näitaja tõusis 8,1ni.