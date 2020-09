PROPAGANDAMASIN TÖÖTAB! Teleintervjuus välisriikide sekkumist kritiseerinud „Valgevene aktivist“ oli hoopis Vene poliitik 

Hiljuti levisid teated, et Venemaa propagandabüroo haaras Aljaksandr Lukašenka isikliku õnnistuse toel Valgevene riikliku televisiooni üle kontrolli. See on ilmselt vähemalt mingil määral tõsi, sest kolmapäeval paljastasid tähelepanelikud jälgijad kohalikus telekanalis ilmunud propagandauudise.