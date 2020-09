Pahane britt: miks mu poeg saab võimalikust koroonanakkusest teada Eesti kaudu? Meie süsteem ei tööta! 

Hampshire Chronicle artiklist selgub, et Damian Staffordi 18aastane poeg oli äsja käinud Kreetal ja 25. augustil sealt Heraklion-London lennuga koju naasnud. Ei kulunud kaua kui pojaga võtsid ühendust eestlased, kellega noormees reisil sõbraks oli saanud. Eestlased andisid teada, et nende koroonatestid oli positiivne.

„Eestis tehakse sulle kohe saabumisel koroonatest. Nad andsid meie poistele ka teada, et nad peaksid end igaks juhuks testima. Me läksime testima ja tulemus oli samuti positiivne,“ rääkis Damian Stafford ja lisas, et olid juba enne testitulemuse teada saamist enseisolatsioonis püsinud. Stafford on pahane, et hoolimata poja positiivsest testitulemusest ei ole kohalik terviseamet nendega testimise osas ühendust võtnud. „Kõike oleme teinud oma initsiatiivil, meiega ei ole mitte keegi ühendust võtnud.“

Süsteemi järgi oleks pidanud lennuki pardal olnud 200 reisijaga ühendust võtma, kuid The Guardian teatas möödunud nädalal, et võimud jätsid lennufirmale teatamata, et lennul olnute seas oli avastatud koroonaviirusesse nakatunu.

„Minu peamine mure on see, et inimesed käivad ringi ja teevad oma igapäevaseid toimetusi edasi, teadmata, et nad võivad teisi nakatada. Boris Johnson kuulutas, et 1. juuniks oleme saanud viiruse niimoodi kontrolli alla, et oleme maailmas sellega esirinnas. Meil ei ole siiani süsteemi, mis reaalselt töötaks,“ kommenteeris Stafford.