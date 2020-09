USA välisminister Pompeo: väga võimalik, et Navalnõi mürgitamise taga on Venemaa 

USA välisminister esitas oma nägemuse Navalnõi olukorrast konservatiivsele kommentaatorile Ben Shapirole antud intervjuus. Shapiro küsis Pompeolt, kas Vene valitsust võivad oodata poliitiliste oponentide vastu korraldatud rünnakute puhul ka tõsisemad tagajärjed. Välisministri sõnul tegi USA koos Euroopa Liiduga Venemaale selgeks, et nad eeldavad Navalnõi mürgitamisega seotud isikute vastutuselevõtmist. „Ma usun, et inimesed kogu maailmas näevad seda tegevust sellisena, nagu see on. Kui nad näevad jõupingutusi dissidendi mürgitamiseks, saavad nad aru, et eksisteerib suur võimalus, et see pärineb Venemaalt“.