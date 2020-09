Mart Soidro | Kas autorallile on alternatiivi? 

Jäin mõttesse. Õigemini mõtlesime koos, sest telefonist kostis tükk aega üksnes (aju)raginat. Ja siis me ohkasime endamisi. Ja ohkasime jällegi, nagu Ernst Enno luuletuses „Nii vaikseks kõik on jäänud”, sest mõlemale meenusid Otepää murdmaasuusatamise maailmakarikaetapid. Poodu majas köiest ei räägitavat, aga mälestused meie valeturakamängijatest talvisel suusapeol on visad kaduma. Muide, Andrus Veerpalu jäigi ainsaks eestlaseks, kes selle võistluse kahekümne aasta jooksul võitis (2005). Mati Alaveri kaasabil, muidugi. Aga fakt jääb faktiks: 2006. aastal käis seda maailmakarikaetappi vaatamas 22 000 suusasõpra. Kui see võistlus kunagi Otepääl veel toimuma peaks, siis suurt publikuhuvi ei julgeks ma ennustada. Kellele seal kaasa elada? Meie relvaseadus ei ole sugugi liberaalne, aga hoolimata sellest on mitu võimekat murdmaameest hankinud endale püssi ja suundunud parematele jahimaadele. Nii et unustame selle murdmaasuusatamise!

Kümnevõistluse kuldaeg

Suusatamise juurest läheb mõte kümnevõistluse juurde, kus meil on juba sajandipikkune traditsioon. 1920. aastal püstitas Aleksander Klumberg-Kolmpere mitteametliku ja kaks aastat hiljem ametliku maailmarekordi sellel universaalsust nõudval spordialal. Võitis 1924. aasta olümpiamängudel Pariisis pronksmedali. Nelikümmend aastat hiljem sai Rein Aun Tokyo olümpiamängudel hõbeda ja kakskümmend aastat tagasi tuli Erki Nool Sydney's olümpiavõitjaks.

Kui kümnevõistluses oleks au sees ka meeskondlik võistlus, siis tahaks näha, kes hetkel Eestile vastu saaks. Muidugi eeldusel, et kõik meie 8000-punkti mehed oleksid terved ja oleksid Kadrioru staadionil stardis.

Aga oh häda! Mainekaid ja pikkade traditsioonidega mitmevõistlusi on ilma Kadrioru jõukatsumiseta juba piisavalt. Pean silmas hooaja alguse Götzise ja hooaja lõpus toimuvat Talence'i jõuproovi. Ja nende vahele peab igal aastal mahtuma ka üks tiitlivõistlus. Sel aastal isegi kaks, sest lisaks olümpiamängudele olid ju plaanis ka Euroopa meistrivõistlused kergejõustikus.

Iseenesest oleks põnev vaadata ka meie meeste omavahelist pusimist, paraku ei leiaks see suuremat rahvusvahelist kõlapinda, kui võitja punktisumma jääb kusagile 8500 kanti. Meenutan, et Götzise mitmevõistlus on toimunud 1975. aastast ja esimest korda jäi see sel aastal pandeemia tõttu pidamata. 45 aasta jooksul on kümne tuhande elanikuga Austria väikelinnas parandatud maailmarekordit koguni kolmel korral: Daley Thompson sai selle tembuga hakkama 1980. ja 1982. aastal (punktisumma vastavalt 8648 ja 8730) ning Roman Šeberle 2001. aastal, ületades esimese kümnevõistlejana 9000 punkti piiri (9026).

Talence'i mitmevõistlus on hooaja lõpus tavaliselt lahjem. Paraku pean hakkama kohe oma sõnu sööma, sest pilk protokolli kinnitab, et just seal püstitas Kevin Mayer kaks aastat tagasi 9126 punktiga praeguseni kehtiva maailmarekordi.