Triin Teramäe | Millest Roosiaias ei räägitud 

Ma olen pärit eesti perest. Mul on ka eestlasest mees ja väikelaps. Me oleme üks soome-ugri imepisikese kiiresti langeva iibega põlisrahvuse, eesti pere, kes on juba aastatuhandeid tuulte ja tuisuöödes, iidsetes kuuselaantes sellel Põhjamaal elanud. Ma julgen arvata, et võimalus, et Eesti praegune president pakuks mulle meie riigi pidupäevaks poodiumi, et saaksin ühiskonna valupunktidele ja nendele, kelle kannatus mulle täna väga haiget teeb, tähelepanu juhtida, paistab vähem tõenäoline kui 70ndatel Eesti iseseisvumine. Aga miks peaksingi saama rääkida ühiskonna valupunktidest, olen ju kõigest eesti ema, kelle ühiskondlik tegevus on suunatud just soome-ugri väikekultuuri kaitsmisele? Mul ei ole ette näidata venelasest vanemat ega provokatiivset poeesiat neegrist lapseisast, mis mind presidendi silmis parketikõlbulikuks teeksid.

Maailmakodanik, kes ikkagi pole oodatud

Ma olen küll elanud üle 10 aasta erinevates Lääne- ja Põhja-Euroopa riikides, olles Eesti saadik ja nähes Eestit läbi väga paljude välismaalaste silmade, mis peaks presidendiprouale imponeerima, kuna ta on mõista andnud, et üks õige eestlane on maailmakodanik ja hindab multikultuursust. Siiski on kutse Roosiaia poodiumile mulle tõenäoliselt välistatud, kuna just tänu maailmakodanik olemisele olen jõudnud tagasi enda juurteni: selleni, et kõige suurem väärtus ka globaalses kontekstis on meie enda kultuuriidentiteet ja kultuuripärand, meie oma eestlus – see, mis presidendiprouale tundub põlastusobjektiks olevat. Veel enam, kuna ma tõepoolest ei valuta südant okupatsioonivägede poolt meie maale meie rahva tahte vastaselt toodud 160miljonilise suurrahvuse pärast ega hoia südames ENSV sotsialistlikku ideaali kõikide rahvaste võrdsusest kõikidel maadel, vaid muretsen eelkõige meie enda imepisikese, langeva iibega rahva, keele ja kultuuri säilimise pärast.

Ma valutan südant sellepärast, et eesti lastel ei ole erinevalt kõikide teiste maailma rahvaste lastest oma kodumaa pealinnas ja suures osas Põhja-Eestis emakeelset kasvukeskkonda, kuna kõikjal avalikus ruumis rõkkub ühe suurrahvuse keel. Nagu sellest oleks veel vähe, on hävimas ka eesti koolid, kuna eesti lapsi kasutatakse lõimumise tööriistana ja nn eesti koolidesse ja lasteaedadesse suundub/suunatakse aina enam mitte eesti emakeelega suurrahvuse lapsi, kes on lärmakamad ja temperamentsemad. Kuskil mujal Euroopas ei ole üheski riigis ega pealinnas isegi ligilähedaselt nii suurt hulka ühe teise keele emakeelena rääkijaid, eriti veel imperialistlikku suurrahvust. Kui isegi saamidel, aborigeenidel ja ameerika põlisrahvastel on omad reservaadid, kuhu kolonistidel pole asja, siis eestlastel pole oma “rahvusriigis” isegi nii hästi läinud. Eesti unikaalne põliskultuuri identiteet lahustatakse meie riikliku sundintegratsiooni käigus suurvenega piimalurriks ja tulemus on venestunud postsovjeet või nagu paljude meie sugulas-läänemeresoome rahvaste kurb saatus nende põlistel aladel peale “integreerumist” – nad on hävinud.

Puudu on terve põlvkond vaimueliiti

Ma valutan südant meie sandisentidest elama sunnitud pensionäride pärast, kelle elu okupatsioonivõimud rikkusid ja mis laastasid 50 aastat Eesti majandust, mistõttu pole see jõudnud arenenud riikide tasemele, et lubada eakatele väärika äraelamise. Nende niigi palju kannatanud eestlaste pärast, kes tõsteti oma kodudest välja kui tehti ruumi võõrvõimude poolt tooduile, kuid kes liiga sagedasti ei oma kodumaal isegi oma kodu. Eesti tänased pensionärid, kellest osa on üle elanud küüditamised või KGB ebainimlikkused, on sunnitud täna bussis, turul või vanadekodus elama külg-külje kõrval nendesamade küüditajate ja tagakiusajatega.

Murelikkuseks annavad põhjust kõik maal elavad eestlased ja tühja kõhtu kannatavad eesti lapsed. Tõsi, maal elavad eesti lapsed kasvavad küll rohkem eesti keelses keskkonnas kui Tallinnas, kuid nende elujärg on oluliselt kehvem kui meie pealinnas, kuhu on koondunud kapital ja võim ja kõrgemad palgad. Veel enam kahetsusväärne on, kui tööturul eestlasi diskrimineeritakse nende enda rahvusriigis Putini emakeele mitte rääkimise tõttu.