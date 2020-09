Martin Helme: välisministeerium ekistab, koostööd Freeh'ga ei välistatud 

„Selle põhjaliku eelinfo kogumise tulemusena jäi sõelale kümmekond advokaadibürood, kellega oldi eri moel kontaktis,“ selgitas Helme, kes rõhutas vastustes, et rahvusvaheliste finantskuritegude uurimine on spetsiifiline valdkond ja kogemustega advokaadibüroosid on vähe. „Mitmed neist ei soovinud riigi valitsust omale kliendiks – nad põhimõtteliselt välistasid võõrriigi valitsuse jaoks töötamise.“